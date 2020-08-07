Нур-Султан, , 10:32 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности посла в Мексике Андриана Елемесова, сообщили 7 августа в пресс-службе главы государства.

По совместительству дипломат занимал должность посла на Ямайке, в Доминиканской Республике, Панаме и Коста-Рике. О назначении нового посла ничего не сообщается.

Напомним, Андриан Елемесов назначен послом Казахстана в Мексике в августе 2015 года. Он родился 10 июля 1963 года в селе Равнина Байрам-Алийского района Марыйской области в Туркменской ССР. В МИД Казахстана работает с 1995 года.