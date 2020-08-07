Сеул, , 10:33 — REGNUM Руководитель канцелярии президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и пять советников южнокорейского лидера заявили о желании уйти с занимаемых постов. Об этом сообщает 7 августа агентство Yonhap со ссылкой на источник из числа официальных лиц.

Некая ситуация, подробности которой собеседник не раскрыл, вынудила главу президентского аппарата, советников по государственной и гражданской политике, связям с общественностью, кадровой политике и вопросам гражданского общества подать в отставку.

Чиновники заявили о том, что всесторонне рассмотрели произошедшее и готовы понести ответственность. Окончательное решение об их отставке должен принять президент.