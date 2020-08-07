Бенин-Сити, , 10:32 — REGNUM Сотрудники полиции штата Эдо на юге Нигерии оцепили комплекс зданий парламента в столице штата, Бенин-Сити. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, десятки сотрудников Службы безопасности Нигерии были развернуты для оцепления комплекса.

Напряженность в штате растет в преддверии выборов нового губернатора, отмечают репортеры. У здания парламента собралось около 200 человек, многие из которых являются сторонниками нынешнего губернатора Годвина Обасеки.

В среду, 5 августа, вице-спикеру парламента штата Эдо Евкини Идайе был объявлен импичмент по обвинению в грубом проступке. Ранее он заявил о своей поддержке своего оппонента, Обасеки.

Однако сторонники Обасеки обеспокоены тем, что вице-спикер будет использовать своих сторонников, чтобы захватить парламент.

Представитель полиции заявил, что полицейские находятся в парламенте, чтобы предотвратить возможное нарушение правопорядка.