Нур-Султан, , 10:22 — REGNUM Казахстан направит на выборы президента Белоруссии пять наблюдателей, сообщили 7 августа в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Казахстана.

Этот вопрос рассмотрели на заседании ЦИК 9 августа. Члены комиссии также рассмотрели вопрос об аккредитации международных наблюдателей на выборы депутатов Сената Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Белоруссии стартовали досрочные выборы президента. Основной день голосования пройдет 9 августа.

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