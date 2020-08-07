Мадрид, , 10:18 — REGNUM Хуан Карлос I, который отрёкся от испанского престола в 2014 году, в настоящее время находится в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 7 августа сообщила газета ABS.

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Издание напоминает, что вечером 3 августа официально стало известно, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну — королю Филиппу VI — о решении покинуть страну после скандала с возможным наличием зарубежных счетов у почётного короля. Расследования этого дела ведутся в Испании и Швейцарии.

Ранее высказанные в СМИ предположения о том, что Хуан Карлос I уехал в Санто-Доминго или поселился в Португалии, не были подтверждены королевским домом. Так, ABS стало известно, что бывший глава государства на частном самолёте прилетел в Абу-Даби. Хуан Карлос остановился в президентском люксе одного из самых дорогих в мире отелей — Emirates Palace.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хуан Карлос I был королем Испании с ноября 1975 года, а в июне 2014 года передал престол своему сыну из-за преклонного возраста и состояния здоровья. Летом 2019 года он распрощался с общественной жизнью. 81-летний отец действующего монарха больше не будет принимать участия в официальных мероприятиях.

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