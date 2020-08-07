Иерусалим, , 10:12 — REGNUM На севере Израиля недалеко от границы с Ливаном сработали сирены воздушной тревоги, сообщает 7 августа пресс-служба израильской армии.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Западной Галилеи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Ливан и Израиль — соседние страны — находятся много лет в состоянии конфликта. Несколько дней назад на границе двух стран произошёл обмен ракетными ударами между армией обороны Израиля и проиранской военной группировкой «Хезболла».

Читайте также: Иран окажет Ливану «любую помощь» — Зариф