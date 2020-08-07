Минск, , 10:18 — REGNUM Явка имеющих право голоса избирателей на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии по итогам трех дней составила 22,47%. Об этом 7 августа сообщает Центризбирком (ЦИК) республики.

Также уточняется, что больше всего досрочно проголосовавших в Гомельской (30,22% избирателей), Могилёвской (26,14%) и Витебской (21,18%) областях.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 августа стало известно, что явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%, а по итогам второго дня — 12,75%.