Джакарта, , 10:04 — REGNUM Индонезия председательствовала на заседании Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалась связь между борьбой с терроризмом и организованной преступностью, сообщает Antara.

В открытом заседании, которое состоялось 6 августа 2020 года, приняли участие представители Управления ООН по наркотикам и преступности, Управления ООН по борьбе с терроризмом и все члены Совета Безопасности ООН.

«Связь между террористической преступностью и организованной преступностью — это новое и очень опасное явление. Это угроза международному миру и безопасности, особенно во время пандемии», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Власти Индонезии считают, что борьба с пандемией не должна ослаблять совместные усилия по преодолению угрозы терроризма.

«Мы не хотим, чтобы пандемия создавала благоприятные условия для усиления терроризма», — отметила глава МИД Индонезии.

Напомним, в настоящее время центр сотрудничества правоохранительных органов Джакарты активно работает над наращиванием потенциала правоохранительных органов более чем в 100 странах в области борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

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