Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник спецслужб Саудовской Аравии Саад аль-Джабри обвинил наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в покушении на свою жизнь. Соответствующий иск присутствует в базе данных суда округа Колумбия в США.

В иске отмечено, что доктор Саад аль-Джабри на протяжении долгого времени был доверенным партнёром представителей разведки США высокого ранга. По утверждению истца, саудовский принц приказал убить его на территории Канады. Поводом стали компрометирующие принца сведения, которые есть у бывшего разведчика.

«Мало кто знает об ответчике бен Сальмане столько, сколько знает доктор Саад», — говорится в документе.

Аль-Джабри, как утверждается, располагает сведениями о политических интригах принца, коррупции, а также создании отряда наёмников, которые были задействованы в убийстве журналистам Джамаля Хашогги.

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По данным экс-разведчика, его должны были убить подобным образом. Аль-Джабри пытались заставить вернуться из Канады в Саудовскую Аравию, задержав на территории королевства его детей, брата и других родственников и подвергнув их пыткам.

После отказа Аль-Джабри вернуться принц направил в Канаду убийц с двумя чемоданами, в которых были патологоанатомические инструменты. Как в случае с Хашогги, за убийством могло последовать расчленение тела. Канадские пограничники не пустили в страну наёмников.

Экс-разведчик требует, подав иск, взыскать с принца материальную компенсацию за все причинённые его семье страдания.

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