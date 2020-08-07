Рабат, , 09:55 — REGNUM Срочную гуманитарную помощь в связи с мощным взрывом в Бейруте, который произошел в городском порту 4 августа, направили по указанию короля Марокко Мухаммеда VI власти данной страны. Об этом 7 августа сообщает агентство Maghreb Arabe Presse.

«Марокко приступило к доставке срочной гуманитарной и медицинской помощи по указанию Его Величества короля Мухаммеда VI для Ливанской Республики, которая была сильно потрясена разрушительным взрывом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для этого в Ливан было направлено шесть самолетов, и уточняется, что Марокко развернет мобильный госпиталь в Бейруте, в котором 100 человек медперсонала, включая 14 врачей разных специальностей, будут оказывать неотложную медпомощь пострадавшему от взрыва населению.

Кроме этого, сообщается, что в данную гуманитарную помощь входят медикаменты, продукты питания, палатки и одеяла для размещения пострадавших, а также медоборудование для профилактики коронавирусной инфекции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о направлении властям Ливана финансовой помощи в размере €100 тыс. для преодоления последствий мощного взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, приняло правительство Хорватии.

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