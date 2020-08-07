Сингапур, , 11:25 — REGNUM Сингапур и Австралия официально подписали Пакт о цифровой экономике. Этому событию предшествовало нескольких месяцев переговоров. Этот пакт аналогичен подписанному ранее соглашению между Сингапуром, Новой Зеландией и Чили, охватывающему несколько областей сотрудничества, включая трансграничный поток данных, цифровые платежи и искусственный интеллект (ИИ).

Пакт о цифровой экономике между Сингапуром и Австралией был подписан виртуально во время видеоконференции, в которой приняли участие министр торговли и промышленности Сингапура Чан Чун Синг и министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Саймон Бирмингем. Переговоры между двумя странами начались в октябре 2019 года. В результате достигнутых договоренностей обе стороны согласились создать основу для более глубокого сотрудничества в формате международных правил и установить взаимодействие между национальными цифровыми системами.

Австралийский пакт устанавливает правила торговли и сотрудничества в цифровой экономике. Посредством международных соглашений по цифровой экономике Сингапур надеется установить правовые рамки для унификации цифровых стандартов и систем, а также поддержать местные предприятия, особенно малый и средний бизнес, вовлечённый в онлайн-торговлю и электронную коммерцию.

Сингапур подписал свой первый пакт о цифровой экономике с Новой Зеландией и Чили ещё в июне 2020 года в надежде на решение таких ключевых проблем цифровой экономики, как использование электронной документации в трансграничной торговле, защита персональных данных и кибербезопасность.

Пакт Сингапура с Австралией включает подписание семи меморандумов о взаимопонимании, которые позволят правительственным органам с обеих сторон приступить к запуску различных проектов и инициатив, таких как подключение Национальных единых окон (National Single Windows), подобных российскому порталу Госуслуг, электронная сертификация для импорта и экспорта товаров, обмен и проверка электронными торговыми документами с использованием технологии распределенного реестра.

Обе страны также будут обмениваться передовой практикой и принимать основы этического управления для ИИ, а также разрабатывать функционально совместимые механизмы для облегчения передачи персональных данных.

Другие области сотрудничества включают принятие нормативных актов для обеспечения безопасных трансграничных электронных платежей и защиты онлайн-потребителей, обеспечение открытости правительственных данных, а также содействие обмену информацией между малыми и средними предприятиями двух стран.

В своём совместном заявлении обе страны признали свои двусторонние торговые отношения и заявили, что договор о цифровой торговле будет построен на основе расширения экономических возможностей в цифровой сфере.

« Пактом о цифровой экономике между Сингапуром и Австралией оба государства стремятся создать целостную среду цифровой торговли, которая имеет решающее значение для бизнеса во время пандемии COVID-19 , — написано в общем заявлении. — Это также позволит обеспечить надежные трансграничные потоки данных без ненужных и дорогостоящих требований, подобных локализации данных, при одновременной защите конфиденциальности потребителей и конфиденциальной информации предприятий ».

Чан Чун Синг так прокомментировал подписание «австралийского пакта»:

«Пакт будет способствовать цифровизации торговых процессов, упростит и сделает более рентабельным участие сингапурских компаний в трансграничных коммерческих сделках с Австралией. Поскольку пандемия COVID-19 вынуждает компании рассматривать инновационные способы охвата клиентов и адаптации к новому способу ведения бизнеса, такие соглашения, как Пакт о цифровой экономике между Сингапуром и Австралией, позволят нашим компаниям воспользоваться возможностями цифровой экономики и применить новые технологии для создания новых цифровых продуктов и услуг».

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