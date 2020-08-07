Джакарта, , 09:44 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что дипломаты сильно адаптировались во время пандемии из-за ограниченного передвижения и растущего разнообразия новых задач, которые необходимо выполнять, сообщает Antara.

«Теперь у нас есть несколько молодых дипломатов, которые знают всё о лекарствах и вакцинах. Мы никогда раньше не думали, что дипломат должен изучать медицину», — отметила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, для защиты индонезийских граждан за границей, дипломаты должны думать и действовать быстро, потому что пандемия может поставить под угрозу их жизни и средства к существованию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии заявила, что туристический коридор между странами станет ключом к оживлению экономики после эпидемии.

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