Киев, , 09:45 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) по заказу президента Украины Владимира Зеленского попыталась осуществить рейдерский захват телеканала 112.ua. Об этом заявил владелец телеканала, депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак. Заявление парламентария опубликовано 6 августа на сайте телеканала 112.ua.

Ранее СБУ обратилась в Шевченковский районный суд Киева с требованием арестовать имущество и корпоративные права телеканала, и передать их в распоряжение Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Известно, что суд отказал в удовлетворении иска СБУ.

«Попытка СБУ передать канал в управление АРМА, а по сути, незаконно отнять у собственника, является ничем иным, как рейдерским захватом. Такие действия спецслужбы санкционированы лично президентом Зеленским», — подчеркнул Козак.

Он напомнил, что в 2019 году здание телеканала было обстреляно из гранатомёта, однако никто не понёс наказания за данный теракт.

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"Это прямое давление президента Зеленского на меня как на оппозиционного депутата. Я и мои коллеги по партии добьёмся привлечения к уголовной ответственности всех сотрудников прокуратуры и СБУ, которые участвовали в этих незаконных действиях», — пообещал парламентарий.

Как передавало ИА REGNUM, ранее международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch сообщили о том, что на Украине более четырёх лет остаются безнаказанными люди, причастные к функционированию секретных тюрем СБУ на территории страны.

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