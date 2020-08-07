Минск, , 09:21 — REGNUM Первый президент России Борис Ельцин пожалел о том, что в своё время выбрал Владимира Путина своим приемником на посту главы государства. Такое заявление в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое было опубликовано на официальном YouTube-канале, сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

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«То, что Ельцин сокрушался и жалел, так я же у него часто бывал. Это было очень часто, я его пытался успокоить, — признался Лукашенко.— Надо понимать, ведь Ельцин был такой, властолюбивый человек, а Путин же тоже не подарок».

По его словам, Ельцин ждал от своего преемника, что тот будет часто советоваться с бывшим руководителем страны. Однако этого не произошло. Это стало одной из причин, из-за которых в отношениях между Ельциным и путинном образовалась «трещина», подчеркнул белорусский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 1999 года в новогоднем обращении к гражданам России Борис Ельцин сообщил о своём решении уйти в отставку с поста первого президента РФ. Исполняющим обязанности главы государства стал Владимир Путин.

Как заявил советник Ельцина Валентин Юмашев, первый президент России выбрал Путина своим преемником, потому что «нужен был человек другого поколения», тот, кто будет «продолжать рыночные реформы».Он подчеркнул, что глава государства в 1998 году понял, что Путин — хороший кандидат на роль президента. Тогда будущий президент РФ являлся первым заместителем Юмашева в администрации президента РФ.

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