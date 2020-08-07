Киев, 7 августа 2020, 09:14 — REGNUM Украина и Донбасс могут провести обмен пленными в формате 100 на 100. Об этом, как передает информационное агентство Reuters, заявил 6 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он также рассказал о том, что Киев готовит соглашение о минимум трёх новых участках разведения сил в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский констатировал снижение уровня напряжённости в Донбассе после начала перемирия, объявленного 27 июля 2020 года.
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