Лондон, , 09:22 — REGNUM Великобритания возобновляет ранее отменённый обязательный карантин для лиц, прибывающих в Соединённое Королевство из Андорры, Бельгии и с Багамских островов. Об этом министр транспорта Великобритании Грант Шэппс 6 августа сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

«Данные показывают, что нам нужно удалить Андорру, Бельгию и Багамы из нашего списка стран, с которыми были открыты транспортные коридоры, чтобы СНИЖАТЬ уровень заражения. Если вы прибудете в Великобританию после 04:00 субботы из этих стран, вам необходимо будет самоизолироваться в течение 14 дней», — написал Шэппс.

Напомним, что Великобритания является одной из немногих стран Европы, которые не закрывали свои границы во время пандемии нового коронавируса. Она ограничилась введением с 8 июня требования соблюдения двухнедельного режим самоизоляции для прибывающих из-за рубежа лиц. А уже с 10 июля это требование было отменено для приезжающих более чем из 50 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено 892 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом. В результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 307 184.

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