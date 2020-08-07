Барнаул, , 08:57 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram высказался по поводу гибели народного губернатора Михаила Евдокимова:

«Сегодня, 7 августа, — день памяти Михаила Евдокимова. 15 лет прошло со дня трагической гибели этого талантливого и неординарного человека. Несмотря на признание в столице, его душа всегда принадлежала Алтаю, простым людям. Став губернатором, он искренне хотел улучшить жизнь земляков. Были идеи, замыслы, мечты. Но это были месяцы борьбы, порою конфликтов и противостояний, трудные месяцы поисков и переживаний.

К сожалению, Михаил Сергеевич ушел очень рано и не успел осуществить многие планы. В наших сердцах он навсегда останется патриотом своей малой родины, замечательным артистом и по-настоящему народным губернатором».

Как уже сообщало ИА REGNUM, со времени трагической гибели в ДТП губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова прошло ровно 15 лет. Трагедия произошла на участке трассы Барнаул — Бийск в 11 часов 10 мин. в 15 км от с. Зональное в районе поворота на с. Плешково. При обгоне автомобиля Toyota автомашина под управлением водителя губернатора — Ивана Зуева — допустила соприкосновение с обгоняемой машиной, выехала за пределы трассы и ударилась в дерево. В результате ДТП погибли глава администрации края, водитель и охранник — Александр Устинов. На похороны Евдокимова приезжал даже президент России Владимир Путин.

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