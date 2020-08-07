Лондон, , 08:59 — REGNUM Люди, причастные к организации тайных тюрем Службы безопасности Украины (СБУ) на территории Украины, до сих пор не понесли никакого наказания. Об этом сообщается в совместном заявлении правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch, опубликованном 6 августа на официальных сайтах организаций.

Авторы документа напомнили, что в августе 2016 года правозащитники передали следственным органам Украины всю информацию о секретных тюрьмах, включая свидетельские показания бывших узников.

«Однако с тех пор попытки жертв добиться справедливости наталкивались на открытое или непрямое противодействие», — сказано в заявлении.

За четыре года ни один человек, причастный к противозаконной деятельности, не был наказан, ни одна жертва украинских спецслужб не получила компенсации, констатировали правозащитники.

«Пока бывшие узники тайных тюрем СБУ всё ещё ждут установления правды, справедливости и компенсаций, ведомство продолжает отрицать подтверждённые факты и обвиняет российскую пропаганду в распространении якобы ложных утверждений, которые не хочет признавать украинская сторона», — заявила председатель регионального офиса Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов опроверг наличие секретных тюрем СБУ, назвав показания многочисленных свидетелей «фантазиями российских пропагандистов».

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