Лондон, 7 августа 2020, 08:59 — REGNUM Люди, причастные к организации тайных тюрем Службы безопасности Украины (СБУ) на территории Украины, до сих пор не понесли никакого наказания. Об этом сообщается в совместном заявлении правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch, опубликованном 6 августа на официальных сайтах организаций.
Авторы документа напомнили, что в августе 2016 года правозащитники передали следственным органам Украины всю информацию о секретных тюрьмах, включая свидетельские показания бывших узников.
За четыре года ни один человек, причастный к противозаконной деятельности, не был наказан, ни одна жертва украинских спецслужб не получила компенсации, констатировали правозащитники.
Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов опроверг наличие секретных тюрем СБУ, назвав показания многочисленных свидетелей «фантазиями российских пропагандистов».
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