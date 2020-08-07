Москва, , 08:54 — REGNUM США могут поставить мир на грань ядерной катастрофы из-за нежелания продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3. Об этом говорится в статье начальника управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александра Хряпина, опубликованной изданием «Красная звезда».

Ядерный взрыв

Военные эксперты отмечают, что СНВ-3 — последний действующий договор в системе международной безопасности и контроля над вооружениями. Если он перестанет действовать, в мире существенно осложнится военно-политическая обстановка, так как США смогут бесконтрольно наращивать стратегические вооружения.

«Подчеркнём, что это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы», — говорится в статье.

США за последние 20 лет двигались в направлении разрушения системы договоров в области безопасности, чтобы позволить себе реализовать концепцию «Быстрый глобальный удар» с применением не только конвенционального, но и ядерного оружия, добавляют эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия выступает за продление срока действия Договора СНВ-3.

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