Берлин, , 08:34 — REGNUM Угрозы сенаторов США оператору порта Засниц (Германия) в связи с поддержкой проекта газопровода «Северный поток — 2» можно рассматривать как новую стадию эскалации геополитического конфликта между Соединенными Штатами и Европой. Об этом заявил член Свободной демократической партии ФРГ Мартин Науманн.

По его словам, масштаб ограничительных мер свидетельствует о том, что инициатива исходит «не от отдельных агрессивно настроенных сенаторов».

«С такими угрозами бывшая «страна свободы» всё больше становится игрушкой геополитических рисков в духе Трампа», — цитирует РИА Новости депутата.

Напомним, об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2», сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.

В свою очередь американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили в порт письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно, прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию.

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