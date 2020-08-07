Бейрут, , 08:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою солидарность с народом Ливана, заверив, что уважает его суверенитет, передает BFM TV.

«Следующие три недели имеют решающее значение для будущего Ливана», — отметил глава государства.

Эммануэль Макрон подводит итоги своего визита в Бейрут. Глава государства ответил на обвинения своих политических оппонентов во вмешательстве Франции во внутренние дела Ливана.

«Мы ясно видим, что за последние месяцы многое ухудшилось», — отметил президент Франции, напоминая о серьезных проблемах с электроснабжением.

«Необходимо быстро принимать важные решения», — предупредил глава Франции.

Президент Франции заявил, что вместе с ООН, Всемирным банком и Европейским союзом хочет помочь Ливану провести реформы и «найти политическое решение».

«Я не могу занять место лидеров», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Бейрут президент Франции призвал лидеров Ливана к «глубоким изменениям», чтобы вывести страну из политического и экономического тупика.

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