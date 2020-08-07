Кемерово, , 08:22 — REGNUM Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Кузбассе медленно, но неуклонно растёт. Об этом заявил заместитель губернатора региона по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

«Чем больше будет цифра заразившихся, тем больше будет, к сожалению, цифра умерших. И всё-таки наша главная задача — сохранить жизни людей. Поэтому, когда мы говорим о повторном введении ограничительных мероприятий, мы, к сожалению, совершаем вынужденные действия. В условиях роста заболеваемости, в условиях роста риска неблагоприятных исходов, наша обязанность — защитить население от неблагоприятных исходов, даже если это само население в общем относится с прохладцей к этим рекомендациям, — сказал замгубернатора Кемеровской области. — С дрогой стороны, мы прекрасно понимаем, что невозможно «закрыть» жизнь, остановить её. Тем более что Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что длительность эпидемии коронавирусной инфекции будет большой. Невозможно остановить жизнь на полгода, на год, до тех пор, пока это закончится. Поэтому принимаются меры о кратковременном локальном закрытии каких-то ограниченных территорий с целью уменьшить социальные контакты и сбить рост заболеваемости. Вот она — основа этого решения. Она не базируется на каких-то конкретных цифрах. Не это является прямым основанием для введения ограничений. Это комплексная оценка всей ситуации».

При стечении неблагоприятных факторов, подчеркнул Цигельник, будет приниматься решение, что «на какие-то ограниченные промежутки времени активность в тех или иных местах будет ограничена — с целью снизить заболеваемость, с целью сохранить жизни жителей».

Напомним, что ранее в в пяти кузбасских городах были введены дополнительные временные меры — закрыты кафе, рестораны и торговые центры. Соответствующее решение ранее принял региональный оперативный штаб.

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