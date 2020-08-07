Тбилиси, , 08:25 — REGNUM Обещание выплатить населению Грузии социальную помощь, которое прозвучало 6 августа на заседании правительства страны, является пиаром правящей партии «Грузинская мечта» перед приближающимися выборами. Об этом заявила журналистам лидер оппозиционной партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о скором начале третьего этапа программы помощи населению в период экономического кризиса. В том числе по 200 лари (около $65) было обещано выплатить на каждого ребенка до 17 лет. Бурджанадзе отметила, что есть данные о 150 тысячах голодных детей в стране, но о помощи власти начинают говорить в канун выборов.

«Оказывается, власти вспоминают о помощи им, лишь перед выборами. Когда полностью не выдана помощь первого и второго этапов, заявление правительства о переходе на третий этап — это лишь пиар», — заявила лидер «Единой Грузии».

Она обратилась к населению с призывом вспомнить, выполнила ли что-нибудь из обещанного ранее «Грузинская мечта» за восемь лет, пока находится у власти. Бурджанадзе призвала граждан не обманываться, слушая предвыборные обещания от представителей этой партии.

Стоит отметить, что 6 августа Гахария также объявил, что в ноябре, декабре, январе и феврале жителям Грузии будет выделены субсидии на оплату услуг ЖКХ. Выборы в парламент Грузии намечены на 31 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр юстиции Грузии: Саакашвили уподобился летучей мыши