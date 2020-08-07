Минск, , 08:20 — REGNUM Вопроса о выдаче Украине задержанных в Минске 33 гражданах РФ, которых обвиняют в подготовке терактов в Белоруссии, не стоит. Об этом в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Он подчеркнул, что у Минска «есть международные соглашения» с Россией и Украиной, регулирующие порядок экстрадиции граждан между странами, которых он намерен придерживаться.

«Никто никого не выдаёт, пока не установят вину, а сторона, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей, что этот убил этого», — пояснил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 российских гражданина, якобы являющихся боевиками частной военной компании «Вагнер». В местной прессе утверждалось, что в республику прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании

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В отношении задержанных Минск возбудил уголовное дело по подозрению в подготовке теракта. В настоящее время они находятся под стражей.