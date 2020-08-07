Париж, , 08:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении нового заседания совета обороны по COVID-19 «на следующей неделе», в то время как количество людей, у которых диагностирован SARS-CoV-2, увеличилось более чем на 30% за одну неделю, сообщает Le Figaro.

«Рекомендую проявлять максимальную бдительность и при невозможности соблюдения безопасного расстояния — надевать маску», — призвал глава французского государства.

«Я считаю, что мы должны выработать привычку носить маску», — добавил президент.

Напомним, с 27 июля по 2 августа во Франции подтвердили 7565 новых случаев заражения SARS-CoV-2, то есть на 33% больше по сравнению с предыдущей неделей. За сутки в стране подтвердили 1604 случая заражения SARS-CoV-2.

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