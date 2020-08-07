Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Четыре разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) большой дальности действия SeaGuardian для наблюдения за морской поверхностью планируют поставить Тайваню США. Об этом 7 августа сообщает агентство Reuters.

Агентством отмечается, что в настоящее время сделка уже одобрена Госдепартаментом США и стороны уточняют номенклатуру вооружений для оснащения летательных аппаратов.

Напомним, БПЛА SeaGuardian является средневысотной разведывательной версией американского многоцелевого комплекса Predator, которая способна находиться в воздухе двое суток и пролетать более 11 тысяч километров. Разведывательные БПЛА, которыми в настоящее время располагают вооружённые силы Тайваня, достигают дальности действия только около 200 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, разрабатываемый в США палубный беспилотник-заправщик MQ-25 Stingray оснастили заправочным оборудованием. В настоящее время проходит проверка и совмещение установленного нового оборудования и бортовых систем БПЛА. Лётные испытания должны начаться осенью этого года.

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