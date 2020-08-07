Бейрут, , 08:07 — REGNUM Во время визита в Бейрут президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров Ливана к «глубоким изменениям», чтобы вывести страну из политического и экономического тупика, усугубленного произошедшим взрывом в порту, сообщает Le Figaro.

«Сегодня настало время ответственности для Ливана и его руководителей», — заявил глава государства на пресс-конференции после переговоров с главными официальными лицами Ливана.

Президент призвал к «восстановлению нового политического порядка» и воспользовался возможностью, чтобы объявить о конференции по оказанию помощи Ливану «в ближайшие несколько дней».

Глава французского государства также призвал к международному расследованию фактов, приведших к этой ужасной трагедии.

Эммануэль Макрон также объявил о прибытии в Ливан в следующий четверг, 13 августа, вертолетоносца-амфибии Tonnerre, который доставит лекарства, медперсонал и оборудование. Эта дополнительная помощь к трем самолетам, уже прибывшим в Бейрут с группами врачей и сотрудниками службы безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Ливана, собравшиеся во время визита президента Франции, просили помощи у Франции в свержении правящих лидеров.

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