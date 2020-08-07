Ханой, , 07:47 — REGNUM МИД Вьетнама считает недопустимым проведение Китаем военных маневров в районе спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Об этом говорится в опубликованном 7 августа в центральной газете Nhan Dan официальном заявлении директора департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Тхи Тху Ханг.

Заявление МИД Вьетнама появилось в ответ на информацию о том, что Китай 2 и 4 августа провёл в акватории Спратли военные учения с привлечением военно-морских сил и авиации.

«Вьетнам решительно протестует против этих маневров. Такие действия не способствуют поддержанию мира, стабильности и безопасности в Восточном (Южно-Китайском) море», — заявила Ле Тхи Тху Ханг.

По словам представителя внешнеполитического ведомства СРВ, архипелаг Спратли и близлежащие Парасельские острова являются неотъемлемой частью Вьетнама.

Напомним, что основными конфликтующими сторонами в вопросе о принадлежности спорных территорий в Южно-Китайском море являются Вьетнам и Китай. Различные претензии также заявляют Малайзия, Бруней, Тайвань и Филиппины.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в беседе с министром иностранных дел КНР Ван И подняла тему растущей напряженности в Южно-Китайском море и, в частности, попросила Китай уважать международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

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