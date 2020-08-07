Москва, , 07:09 — REGNUM Российский певец Леонид Агутин отказался выступать на концерте в Минске за день до проведения выборов президента Белоруссии. Об этом со ссылкой на заявление исполнителя сообщили 7 августа на странице его фан-клуба в Facebook.

«Народ, все, выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет», — приводят там комментарий певца.

Афиши концертов, которые должны были пройти за день до голосования, ранее появились на улицах городов и в интернете, сообщало государственное информационное агентство БелТА. Организаторы мероприятий не стали связывать мероприятия с политическим событием, однако это сделали жители Белоруссии, которые начали писать российским артистам в социальные сети с призывом не приезжать в их страну.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Александр Лукашенко руководит Белоруссией 26 лет, в настоящее время на пост главы государства претендуют ещё четыре политика. Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.

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