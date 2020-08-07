Милуоки, США, , 06:14 — REGNUM В городе Милуоки (штат Висконсин, США) городская надзорная комиссия отстранила начальника полиции Альфонсо Моралеса от исполнения своих служебных обязанностей «за непропорциональное применение силы» сотрудниками полиции при разгоне акций протеста. Об этом говорится в сообщении, 6 августа опубликованном на сайте комиссии, которая осуществляет надзор за полицейской и пожарной городскими службами.

Мэр Милуоки Том Барретт был уведомлен об отстранении Моралеса письмом, которое подписали двенадцать членов комиссии.

«Мы призываем мэра Барретта без промедления представить кандидатуру на должность комиссара полиции города», — говорится в сообщении, где также отмечается, что все жители продолжают призывать к проведению реформы полиции.

Комиссия обвиняет Моралеса в том, что он регулярно приказывал подчинённым ему сотрудникам полиции непропорционально применять силу в отношении протестующих. Часть эпизодов, к которым адресуется комиссия, датируются ещё 2018 годом. Также Моралесу инкриминируется приказ использовать при подавлении протестов лета 2020 года, вызванных смертью от рук полицейского чернокожего Джорджа Флойда, слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор штата Миннесота (США) Тим Уолз 23 июля подписал закон, который, наряду с другими ограничительными мерами, запрещает полицейским штата применять при задержании удушающие приёмы.

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