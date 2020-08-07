Киев, , 06:08 — REGNUM Текущая ситуация на линии разграничения в Донбассе характеризуется снижением уровня напряжённости, заявил 6 августа президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

«Эффективность перемирия подтверждается уровнем напряженности на линии фронта, который за последние две недели существенно снизился», — сказал Зеленский во время рабочей поездки в Донбасс.

По его словам, до перемирия, объявленного 27 июля 2020 года, позиции киевских боевиков обстреливались в среднем 16−18 раз в сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Киев в целом намерен придерживаться достигнутых договоренностей на Нормандском саммите в Париже, однако «гарантировать ничего не могут».

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