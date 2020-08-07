Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Высказывание президента США Дональда Трампа о скором выводе нескольких тысяч американских военных из Афганистана оказался комментировать официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, отвечая на вопросы в ходе брифинга.

Он отметил, что информация о выводе войск будет обнародована «в надлежащее время».

По словам Хоффмана, в минобороны США надеются на благоприятный исход мирных переговоров в Афганистане, после которого можно планировать сокращение американского воинского континента.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа президент США Дональд Трамп заявил, что число американских военных в Афганистане должно постепенно снизиться до 4 тысяч.

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