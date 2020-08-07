Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.

В документе подчеркивается, что запрет распространяется на любые сделки со стороны как юридических, так и физических лиц, которые находятся в юрисдикции США.

Кроме того, в тексте сказано, что мобильные приложения компаний из Китая продолжают угрожать национальной безопасности, экономике и внешнему влиянию США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что не будет запрещать работу TikTok на территории Соединенных Штатов в случае приобретения любой компанией из США американского сегмента TikTok до 15 сентября этого года.

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