Вашингтон, , 04:31 — REGNUM Города США Мемфис (штат Теннесси) и Сент-Луис (штат Миссури) стали следующими, куда в рамках операции Legend по противодействию насильственным преступлениям будут направлены сотрудники федеральных правоохранительных органов. Об этом 6 августа заявил министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр.

«Сегодня мы расширили операцию Legend на Мемфис и Сент-Луис — два города, переживающие рост насильственных преступлений, которые ни один из жителей этих городов не должен воспринимать как часть повседневной жизни», — приводятся слова Барра в заявлении, опубликованном на сайте Минюста.

Отмечается, что с начала 2020 года количество убийств в Мемфисе увеличилось более чем на 49%, а в Сент-Луисе — почти на 34% по сравнению с данными за аналогичный период 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в США началась операция Legend по противодействию насильственным преступлениям. О её начале в первом городе — Канзас-Сити (штат Миссури) 8 июля объявил министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр.

Операцию, которая призвана остановить всплеск насилия, назвали в честь четырёхлетнего мальчика Ледженда Талиферро, которого застрелили в Канзас-Сити 29 июня.

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