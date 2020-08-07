Вашингтон, , 04:09 — REGNUM Бывший американский вице-президент и возможный кандидат на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден унизил и оскорбил своим высказыванием чернокожих в стране, заявил глава государства Дональд Трамп в ходе брифинга.

По словам американского лидера, он не понимает, почему Байден поступил так.

Речь идет об интервью бывшего вице-президента, которое он давал 6 августа чернокожему журналисту телеканала CBS. Сотрудник СМИ спросил политика, проходил ли он тест на когнитивные способности, что вызвало у Байдена негодование и он раскритиковал журналиста за сказанное.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен пройти тест на определение умственных способностей, чтобы доказать, что он может руководить страной.

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