Вашингтон, , 04:00 — REGNUM Министерство юстиции США будет добиваться конфискации двух крупных объектов недвижимости, предположительно связанных с компаниями украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом 6 августа говорится в распространённом ведомством заявлении.

Стоимость двух зданий в Далласе (штат Техас) и Луисвилле (штат Кентукки) оценивается в $70 млн. Власти США считают, что они были приобретены на предположительно украденные из украинского Приватбанка деньги.

«Эти двое (бизнесменов — ред.) получали мошенническим способом займы и кредитные линии примерно с 2008 до 2016 года — до того, как эта мошенническая схема была раскрыта», — говорится в заявлении Минюста США.

Ранее Федеральное бюро расследований США провело обыски в компании Optima Management Group, которую связывают с Коломойским.

Напомним, представители украинского государственного банка «Приватбанк» подали иск против бывших владельцев — бизнесменов Коломойского и Боголюбова. Истцы полагают, что что прежние владельцы банка легализовали в США $660 млн через группу американских компаний Optima и ещё $100 млн через другие компании.

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