Прага, , 03:37 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан 12 августа встретится с государственным секретарём США Майком Помпео, который прибудет в Прагу 11 августа. Об этом пресс-секретарь президента Иржи Овчачек 6 августа сообщил журналистам.

«Президент республики Милош Земан примет в среду, 12 августа, в 15:10 госсекретаря США Майка Помпео. Во встрече, которая состоится в Пражском граде, примет участие чешский премьер Андрей Бабиш», — сказал Овчачек.

Накануне, 11 августа, Помпео проведёт переговоры с министром иностранных дел Чехии Томашом Петржичеком. Ожидается, что главными темами на переговорах будут вопросы безопасности и развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе — участия американской компанией Westinghouse в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».

Как сообщало ИА REGNUM, четыре государства ЕС — Австрию, Словению, Польшу и Чехию — должен посетить на следующей неделе госсекретарь США Майк Помпео. Глава госдепа отметил, что все четыре страны являются «прекрасными друзьями США», а эта поездка должна стать «результативной».

Европейское турне Помпео начинается с посещения Чехии.

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