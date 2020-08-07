Тегеран, , 08:08 — REGNUM 6 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании упомянул 75-ю годовщину атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в Японии, заявив, что ядерное оружие США и Израиля угрожает ближневосточному региону. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Сегодня ядерное оружие США и Израиля угрожает нашему региону, — отметил он. «Давно пора положить конец ядерному кошмару и безумной доктрине взаимного гарантированного уничтожения», — подчеркнул иранский дипломат.

Напомним, что Соединенные Штаты сбросили бомбы после получения согласия Соединенного Королевства, как того требовало Квебекское соглашение. В результате двух взрывов погибли по меньшей мере 129 000 человек, большинство из которых были мирными жителями.

Случай ознаменован единственным применением ядерного оружия в истории войн.