Тегеран, , 08:26 — REGNUM 6 августа бывший посол Франции в США заявил, что снижение Тегераном своей приверженности Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) вызвано тем, что Вашингтон нарушил международную сделку. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Одновременно с усилиями президента Франции Эммануэля Макрона убедить США остаться приверженными СВПД Жерар Арауд написал в своем твиттере в ответ послу США в Палестине Дэвиду Фридману, что СВПД не должен охватывать неядерные вопросы. Критикуя Джо Байдена за то, что он сказал, что вернется к СВПД, если выиграет выборы, Фридман отметил, что Тегеран нарушил международную сделку 2015 года.

Напомним, что 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения 2015 года, которое было согласовано и подписано постоянными членами СБ ООН и Германией. В настоящий момент Вашингтон заявляет, что соглашение не является международным и не имеет никакой связи с СБ ООН.