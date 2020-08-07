Тегеран, , 08:30 — REGNUM 6 августа первая партия гуманитарной помощи от общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран, содержащая 95 тонн продовольствия и медикаментов, а также персонал полевого госпиталя, готовый оказать услуги раненым и жертвам ужасного взрыва в Бейруте, была отправлена в Ливан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель главы общества Красного Полумесяца по оказанию чрезвычайной помощи и спасению Мохаммад Бакер Мохаммади заявил в кулуарах церемонии отправки груза, что на первом этапе отправки партии гуманитарной помощи тем, кто пострадал от взрыва, большинство лекарств включало в себя медикаменты для лечения ожогов, травм, переломов и тому подобного.

Иран является первой страной, которая направила чрезвычайную медицинскую и продовольственную помощь, а также медицинскую бригаду из 37 человек, включая врачей общей практики, ортопедов, анестезиологов, педиатров, неврологов, специалистов по сестринскому делу, специалистов по операционным и экспертов полевых госпиталей в Ливан после мощного взрыва в Бейруте.