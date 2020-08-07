Берн, , 07:47 — REGNUM В посольстве Швейцарии в Приштине 6 августа прокомментировали ныне находящийся на рассмотрении в парламенте Косово законопроект о защите ценностей УЧК (алб. Освободительной армии Косово).

На официальной странице посольства в социальной сети Facebook было опубликовано заявление о том, что подобный закон может «подорвать свободу слова» в Косово. Косовских политиков призвали найти другой способ выражения почтения памяти УЧК.

Ранее против законопроекта выступил посол США в Косово Филип Коснетт.

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Законопроект, внесенный в парламент Демократической партией Косово после того, как основатель партии Хашим Тачи и ее нынешний руководитель Кадри Весели были вызваны Специальным трибуналом по Косово в качестве обвиняемых в военных преступлениях и устранении политических противников, предусматривает институциональную и гражданскую ответственность за критику УЧК, что означает невозможность открытого диалога о преступлениях УЧК и даже ее отдельных бойцов.

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