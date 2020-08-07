Тегеран, , 08:35 — REGNUM 6 августа министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки в телефонном разговоре со своим ливанским коллегой Хамадом Хасаном выразил готовность своей страны оказать помощь Ливану во всех областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ливанский министр здравоохранения высоко оценил готовность иранского министерства всячески содействовать Ливану, заявив, что Иран всегда был с ливанским правительством и народом в трудных обстоятельствах. «Иран всегда поддерживал нас в трудные моменты, и мы уверены, что Иран будет стоять с нами до конца», — отметил он.

Мощный взрыв потряс ливанскую столицу Бейрут, оставив очень большое число жертв. По данным министерства здравоохранения Ливана, взрыв прогремел на складе аммиачной селитры в Бейруте, в результате чего погибли по меньшей мере 150 человек и еще 4000 получили ранения.

Глава органа общественной безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на объекте хранились высоковзрывчатые материалы.