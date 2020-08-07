Тегеран, , 08:37 — REGNUM 5 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании раскритиковал компанию Google за предвзятый перевод соболезнований ливанскому народу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 августа.

«Когда говорящие на персидском языке люди хотят выразить свои соболезнования ливанцам на арабском или английском языках, Google переводит это как поздравления», — написал Зариф в своем твиттере. «Однако нет такого технического сбоя, если кто-то хочет соболезновать Израилю или США. Чем занимается @Google?» — сказал он.

Мощный взрыв потряс ливанскую столицу Бейрут, оставив очень большое число жертв. По данным министерства здравоохранения Ливана, взрыв прогремел на складе аммиачной селитры в Бейруте, в результате чего погибли по меньшей мере 150 человек и еще 4000 получили ранения.

Глава органа общественной безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на объекте хранились высоковзрывчатые материалы.