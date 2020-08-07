Бейрут, , 02:35 — REGNUM Директора морского порта ливанской столицы Бейрута арестовали по делу о взрыве, произошедшем 4 августа, передает ливанский телеканал LBC International.

Ранее французского агентство AFP сообщало, что власти Ливана задержали 16 человек по делу о взрыве в порту. Таким образом, директор морской гавани оказался в числе задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Причиной инцидента стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе. В результате взрыва погибли 150 человек, еще более пяти тысяч получили ранения.

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