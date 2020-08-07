Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Специальный представитель Государственного департамента США по Западным Балканам Мэттью Палмер 6 августа принял участие в виртуальной конференции Balkan Insider. Об этом сообщает финансируемое Государственным департаментом США новостное агентство «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент).

В ходе конференции дипломат прокомментировал процесс формирования правительственной коалиции в Северной Македонии, который возобновился 5 августа, по окончании отпуска главы одной из двух крупнейших партий страны СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) Зорана Заева:

Мэттью Палмер Теперь проходит период переговоров о формировании коалиции, это естественный процесс в странах с демократическими парламентскими системами. С точки зрения США важно и стоит подчеркнуть, что мы ожидаем, что будущее правительство станет для нас хорошим и сильным партнером, правительством, которое нацелено на то, чтобы как можно более полно использовать членство в НАТО, правительством, которое настроено на то, чтобы вести страну вперед по пути в Европейский союз.

При этом политик подчеркнул, что в США ожидают, что новое правительство будет нацелено на реализацию условий Преспанского соглашения с Грецией, предполагающего переименование Македонии в Северную Македонию.

Напомним, македонская партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) известна своим негативным отношением к данному соглашению.

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