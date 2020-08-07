Приштина, , 08:10 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 6 августа заявила на своей странице в социальной сети Facebook, что правительство Авдуллы Хоти отказалось рассматривать законопроект о борьбе с пандемией COVID-19, несмотря на крайнюю необходимость такого закона для повышения готовности к управлению эпидемиологической ситуацией.

Османи заявила, что 300 смертей среди пациентов с COVID-19 в Косово стали результатом почти 20 лет игнорирования проблем и без того хрупкой системы здравоохранения.

Османи подчеркнула, что в условиях постоянно ухудшающейся ситуации с коронавирусом, правительство отказалось выделить средства из бюджета на закупку вакцин и защитных масок, при этом граждане жалуются на нехватку койко-мест в больницах. В ущерб здоровью граждан, по словам Османи, правительство оплачивает строительство ненеобходимых инфраструктурных объектов и счета на оплату работы адвокатов лиц, обвиняемых Специальным трибуналом по Косово в совершении военных преступлений.

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