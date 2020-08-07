Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Перемещение войск США в Европе займет какой-то период времени, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман 6 августа в ходе брифинга.

О конкретных сроках операции чиновник говорить не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США направят дополнительный контингент войск в Польшу. Еще раньше американское минобороны объявило о планах перенаправить часть своих военнослужащих из Германии в Бельгию и Италию.

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