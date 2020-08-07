Приштина, 7 августа 2020, 07:37 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти вечером 6 августа в эфире телеканала T7 прокомментировал инициативу оппозиционной партии Движение за самоопределение о сборе подписей в поддержку вынесения вотума недоверия его правительству.
По словам Хоти, оппозиция не способна добиться вынесения вотума недоверия правительству — правительства разваливаются только изнутри.
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Хоти знал, о чем говорил, ведь предыдущее правительство развалилось при его прямом участии после выхода Демократической лиги Косово из правящей коалиции.
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