Москва, , 02:16 — REGNUM Инцидент с задержанием 33 граждан России в Белоруссии инспирировали спецслужбы Украины. Об этом 6 августа пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

По информации издания, для подготовки провокации был создан интернет-проект, в который были вовлечены 180 граждан России. В список лиц на этом сайте были включены «ветераны войны в Донбассе».

Одновременно некие «кураторы» провели поиск людей якобы для охраны нефтяных объектов за рубежом. В результате в июне-июле 2020 года было сформировано пять групп, четыре из которых должны были отправиться в Каракас через Минск, Стамбул и Гавану.

29 июля одну из групп задержали под Минском после того, как они не смогли воспользоваться своими билетами. При этом в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных, и, таким образом, получивший печальную известность украинский сайт «Миротворец» пополнился 12 именами из списка задержанных.

Напомним, в Белоруссии в отношении задержанных возбудили уголовное дело по подозрению в подготовке теракта. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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