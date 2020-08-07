Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Основатель корпорации MicrosoftБилл Гейтс заявил, что мир ждет экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом Гейтс написал в своем блоге.

Билл Гейтс OnInnovation

По прогнозам Гейтса, в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.

«Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», — пишет Гейтс.

Далее он утверждает, что для избежания этой катастрофы нужно как можно скорее существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. Противостоять изменению климата надо уже сейчас, считает основатель Microsoft. Борьбу с изменением климата нужно вести по всей планете, в том числе и развивающихся странах.

«Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии», — отметил Гейтс.